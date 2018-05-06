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Fransa'dan Trump'a sert tepki

ABD başkanı Donald Trump’ın ülkenin en güçlü silah lobisi NRA’nın önünde yaptığı konuşmada, Fransa’da bireysel silahlanmanın olması halinde, Paris saldırısında daha az kişinin öleceğini söylemesine Fransa’dan sert tepki geldi.

06 Mayıs 2018 Pazar 09:19
Fransa'dan Trump'a sert tepki

Münübe Yılmaz

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkenin güçlü silah lobisi National Rifle Association (NRA) önünde Cuma günü yaptığı konuşmada, "Eğer Fransa'da bireysel silahlanma olsaydı, Paris saldırılarında daha az insan ölürdü" sözlerine Fransa'dan sert tepki geldi. ABD'de gerçekleşen yüzlerce silahlı saldırı ve ölen sayısız vatandaşına rağmen silahlanma yasağına yanaşmayan Trump, önemli tıcari anlaşmalarının olduğu bilinen NRA’nın toplantısında da, bir skandala imza attı ve Fransa’da bireysel silahlanmanın olması halinde 2015 yılındaki Paris saldırısının bilançosunun çok daha az olacağını iddia etti. Trump’ın açıklamalarına sert tepki veren Fransa Dışişleri Bakanlığı ise Fransa’nın, Başkan Trump'tan, kurbanların anısına saygı duymasını talep ettiğini bildirdi. Fransa Dışişleri “Her ülke, silah taşıma yasası veya diğer mevzularla ilgili kararını kendi şartları içerisinde özgürce verir. Fransa, silahlanmanın ve silah edinmenin sıkı bir şekilde denetlendiği bir ülke olmaktan dolayı büyük bir gurur duymaktadır.” ifadesinde bulunurken, bir dönem Cumhurbaşkanlığı yapan François Hollande ise, Trump’ın açıklamalarını utanç verici bulduğunu söyledi. Trump konuşmasının devamında, İngiltere’de yaşanan bıçaklı saldırlara da atıfta bulundu. İngiltere’de yaşanan saldırılardan sonra çok prestijli bir İngiliz hastanesini ziyaret ettiğini ve heryerin kan içerisinde olduğunu belirterek “Bu insanlarda silah olmadığı için ellerine aldıkları tek şey bıçak, bıçak ve bıçak” diyerek, silahlanmanın olduğu yerde bıçağa ihtiyaç kalmayacağını iddia ederek, yaşanan şiddete saçma bir çözüm önerdi.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 09:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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