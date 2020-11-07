  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fransa’dan terör örgütü PKK’nın IKBY’deki saldırılarına kınama
Aktüel

Fransa’dan terör örgütü PKK’nın IKBY’deki saldırılarına kınama

Yeniakit Publisher
2020-11-07 17:24:05 -
Fransa’dan terör örgütü PKK’nın IKBY’deki saldırılarına kınama

PARİS (AA) - Fransa Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK’nın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) polisine yönelik saldırılarını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, son günlerde Irak’ın Duhok kentinde IKBY güvenlik güçlerine düzenlenen saldırıların şiddetle kınandığı, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dilendiği kaydedildi.

IKBY güvenlik güçlerinin, Irak federal güvenlik güçleriyle birlikte DEAŞ’a karşı mücadelede müttefik kuvvetler olduğu aktarılan açıklamada, Fransa’nın Irak’ın egemenliği ve bütünlüğü ile IKBY’nin istikrarına yönelik tüm saldırıları kınadığı ifade edildi.

Açıklamada, "Fransa, bu bağlamda, PKK’nın Avrupa Birliği tarafından terörist bir örgüt olarak kabul edildiğini hatırlatır." ifadesi kullanıldı.

Terör örgütü PKK, Duhok kentine bağlı Amedi ilçesinde petrol ve gaz kaynaklarının güvenliğinden sorumlu IKBY polisi ve peşmergelere, 4 ve 5 Kasım’da saldırılar düzenlemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan müjdeyi dünyaya duyurdu
Dünya

Azerbaycan müjdeyi dünyaya duyurdu

İşgali Ermenistan'a karşı başlattığı askeri operasyonu başarılı bir şekilde sürdüren Azerbaycan ordusu, 16 köyü daha kurtardı...
Mehmet Metiner bombayı patlattı! Ali Babacan'la ilgili hiç bilinmeyen anısını anlattı
Siyaset

Mehmet Metiner bombayı patlattı! Ali Babacan'la ilgili hiç bilinmeyen anısını anlattı

AK Partili Mehmet Metiner, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken bir anekdot paylaştı.
Berat Albayrak'tan dolar açıklaması! İstesek düşürürüz
Ekonomi

Berat Albayrak'tan dolar açıklaması! İstesek düşürürüz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Küresel ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler" toplantısında yüksek döviz kuruyla ilgili, "Biz dolar..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay