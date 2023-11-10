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Dünya Fransa'dan skandal! Meryem Ebu Dakka gözaltına alındı
Dünya

Fransa'dan skandal! Meryem Ebu Dakka gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2023-11-10 21:37:00 -
Fransa'dan skandal! Meryem Ebu Dakka gözaltına alındı

Fransa'da hakkında sınır dışı edilme kararı bulunan Filistinli aktivist Meryem Ebu Dakka'nın gözaltına alındığı belirtildi.

Revolution Permanente sitesine göre, Ebu Dakka bu hafta Paris'te sivil kıyafetli 4 polis tarafından gözaltına alındı.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden milletvekilli Sebastien Delogu'nun da aralarında olduğu bazı muhalif milletvekilleri, Ebu Dakka'nın gözaltına alınmasını başkentte protesto etti.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi üyesi Ebu Dakka, ülke genelinde Filistinlilerin yaşam koşulları hakkında konferans vermek için eylülde Fransa'ya gelmişti.

45 gün süreliğine ev hapsine alınmıştı

Ülkenin güneyindeki Marsilya kentinde 16 Ekim'de "kamu düzenini bozduğu" gerekçesiyle polis tarafından durdurulan Ebu Dakka, 45 gün süreliğine ev hapsine alınmıştı.

İçişleri Bakanlığı, Ebu Dakka hakkında sınır dışı etme kararı almıştı.
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Yerel mahkeme Filistinli aktivistin sınır dışı edilmesiyle ilgili yürütmeyi durdurmayı kararlaştırmıştı.

İçişleri Bakanlığı yerel mahkemenin kararını Danıştaya taşımıştı.

Danıştay 8 Kasım'da aldığı kararda, Ebu Dakka'nın Fransa'da hiçbir bağının bulunmadığını belirterek, Filistinli aktivistin sınır dışı edilmesi kararını onaylamıştı.

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