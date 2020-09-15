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Dünya Fransa'dan olay çıkış: Erdoğan Turan'ı kurmaya başladı
Dünya

Fransa'dan olay çıkış: Erdoğan Turan'ı kurmaya başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son derece kararlı ve etkili bir lider olduğunu belirten Fransız spiker, "Erdoğan Turan'ı kurmaya başladı" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 16:20:00 -
Fransa'dan olay çıkış: Erdoğan Turan'ı kurmaya başladı

Fransa'da bir televizyon programında Türkiye'nin dış politikası ele alındı. Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun varisi olduğunu belirten Fransız spiker, "Türkler kendilerini çok uzun süre savundularsa da sonunda dağıldılar. Daha sorna yeni Türk cumhuriyeti kuruldu. Türkler bugün bile eski güçlerine kavuşmayı hayal ediyorlar." dedi.

Türkiye'nin çok disiplinli ve köklü bir devlet yapısına sahip olduğunu aktaran Fransız spiker Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Fransa'ya açık bir şekilde gözdağı verdiği söyledi.

Libya meselesine değinen Fransız spiker Mısır, Fransa, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli darbeci general Hafter'in kazanabileceğinden son derece emin olduğunu ancak Türkiye'nin bölgeye gelmesiyle birlikte işlerinde değiştiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son derece kararlı ve etkili bir lider olduğunu dile getiren Fransız spiker, "Erdoğan Turan'ı kurmaya başladı" dedi.

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