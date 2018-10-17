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Fransa'dan muhteşem geri dönüş! Almanya...

UEFA Avrupa Uluslar Ligi'nde Fransa kendi sahasında Almanya'yı konuk etti. Ev sahibi Fransa sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 03:03
Fransa'dan muhteşem geri dönüş! Almanya...

UEFA Uluslar Ligi A Grubu’nda üç gün önce Hollanda’ya 3-0 mağlup olan Almanya’ya bir darbe de Fransa’dan geldi. Stade de France’ta oynanan maçta 14. Dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Toni Kroos takımını 1-0 öne geçirirken, Joachim Löw’ün öğrencileri devre arasına bu skorla girmeyi başardı.

İkinci devreye daha hızlı başlayan ev sahibi Fransa 62’de Griezmann’la maça eşitliği getirirken, yıldız futbolcunun 80’de attığı penaltı golü skoru tayin etti.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 03:03
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