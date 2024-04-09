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Dünya Fransa'dan İsrail'e yaptırım kararı! Bakan açıkladı!
Dünya

Fransa'dan İsrail'e yaptırım kararı! Bakan açıkladı!

Yeniakit Publisher
2024-04-09 21:38:32 - 2024-04-09 21:38:31
Fransa'dan İsrail'e yaptırım kararı! Bakan açıkladı!

İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma tepki olarak yaptırım kararı alan Türkiye'nini ardından Fransa da benzer bir adım attı. İsrail'e yaptırım kararı alan Fransa'da açıklama Dışişleri Bakanı Sejourne'den geldi.

3 milyon Filistinlinin açlığa mahkum edildiği Gazze için 6 aydır bölgede katlliam yapan İsrail'e karşı uluslararası toplumun baskıları artıyor. Türkiye'nin bugün açıklayıp yürürlüğe koyduğu ekonomik yaptırımın ardından Fransa'da da İsrail'e karşı yaptırım seslendirilmeye başlandı.

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"İSRAİL'E POTANSIYEL YAPTIRIMLAR UYGULAYARAK BASKI YAPALIM"

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, uluslararası toplumun Gazze'ye daha fazla yardım girmesine izin vermesi için İsrail'e potansiyel yaptırımlar uygulayarak baskı yapmasını önerdi.

 yaptırımın ardından Fransa'da da İsrail'e karşı yaptırım seslendirilmeye başlandı.

Al Jazeera'nin haberine göre, Fransız RFI radyosu ve France 24'e verdiği demeçte "İnsani yardımın kontrol noktalarından geçmesine izin vermek için yaptırımlara kadar uzanan birden fazla etki kolu olmalı" dedi.
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YERLEŞİMCİ TERÖRİSTLERE AB'DE İLK YAPTIRIM UYGULAYAN ÜLKE FRANSA

"Fransa, Batı Şeria'da şiddet eylemleri gerçekleştiren İsrailli yerleşimcilere (terörist) yönelik Avrupa Birliği yaptırımlarını öneren ilk ülkelerden biri oldu. Gerekirse insani yardımın açılmasını sağlamaya devam edeceğiz," diye ekledi.

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