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Dünya Fransa'dan Gazze'de insani ateşkes çağrısı
Dünya

Fransa'dan Gazze'de insani ateşkes çağrısı

Yeniakit Publisher
2023-11-02 02:26:00 -
Fransa'dan Gazze'de insani ateşkes çağrısı

Fransa, İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarında yaşanan ağır can kaybından kaygı duyduğunu bildirdi. Fransa'nın, Gazze'ye yeteri kadar yardımın kalıcı ve güvenli şekilde girebilmesi için insani ateşkes çağrısını yinelediği aktarıldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın, İsrail'in Gazze'deki Cibaliye Kampı'na yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler nedeniyle üzüntü duyduğu ifade edildi.

Açıklamada, Paris yönetiminin, saldırılarda meydana gelen ağır Filistinli sivil can kayıplarından endişe duyduğu belirtildi.

Uluslararası hukukun bir gereği olarak herkesin sivil halkı koruması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, Fransa'nın, Gazze'ye yeteri kadar yardımın kalıcı ve güvenli şekilde girebilmesi için insani ateşkes çağrısını yinelediği aktarıldı.

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