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Aktüel Fransa'dan flaş Türkiye açıklaması: Memnuniyet duyduk
Aktüel

Fransa'dan flaş Türkiye açıklaması: Memnuniyet duyduk

Fransa, Ukrayna’nın Odessa limanından ilk tahıl yüklü geminin yola çıkmasını ve Türkiye ile Birleşmiş Milletlerin bu hususta seferber olmalarını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 19:38:00 -
Fransa'dan flaş Türkiye açıklaması: Memnuniyet duyduk

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu sabah Ukrayna'nın Odessa limanından ilk tahıl yüklü geminin yola çıkmasının Ukrayna'dan tahıl ve gıda maddelerinin güvenli şekilde ihracını sağlayacak anlaşmanın uygulanması için önemli bir adım olduğu belirtildi.

BM himayesinde akdedilen anlaşmanın zaman içinde devam ettirilmesi gerektiği aktarılan açıklamada, "Bu bağlamda Fransa, Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin seferberliğini memnuniyetle karşılamakta." ifadesine yer verildi.

Küresel gıda güvensizliğini azaltmak için tarafların Ukrayna tahıllarının güvenli ihracatını Karadeniz’de sürdürmesinin gerekli olduğu kaydedilen açıklamada, Fransa'nın, Rusya'nın Odessa limanı da dahil olmak üzere ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılarının devam etmesini kınadığı vurgulandı.

Açıklamada bu saldırıların, Ukrayna tahıl antlaşmasının uygulanmasını zayıflattığına işaret edildi.

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