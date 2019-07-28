Fransa'dan büyük skandal! Teröristler için film yaptılar

Mehmetçik'in karşısına çıkamayan terör örgütü YPG, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı boyunca sürekli kalleş pusular kurup alçak saldırılar düzenledi.

Türk askeriyle çatışmayı girmeyi göze alamayan YPG'li teröristler, Avrupa'dan yıllardır büyük destekler alıyor. Teröristleri besleyen ülkelerden biri de Fransa. Bu desteği, bizzat Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da defalarca doğruladı.

Teröristler kahramanlaştırılıyor

Terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele verdiği bahane edilerek silah ve para yardımına boğulan YPG'ye, şimdi de film desteği sağlandı. Fransızlar tarafından, kanlı terör örgütünün kadın yapılanmasının anlatıldığı bir film çekildi. Filmde, iki terör örgütü YPG ile DEAŞ arasında yaşananlar anlatıldı.

Avrupa'dan ve Amerika'dan YPG'ye katılımların olmasına dikkat çekilen filmde, eli kanlı teröristler birer kahramanmış gibi izleyiciye gösterildi.