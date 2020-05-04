Fransa'daki Türkler Kovid-19'la mücadele kapsamında maske üretiyor

PARİS (AA) - Fransa'nın Louviers kentinde yaşayan Türkler, maske üreterek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek sağlıyor.

Louviers'de Türk iş adamına ait bir atölyede yaklaşık 30 Türk, maske üretmek için gönüllü çalışıyor.

Üretimi organize eden Suad Sambur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransız halkı için yıkanabilir maske ürettiklerini söyledi.

Sambur, Louviers Belediyesi ve Louviers Türk Kültürü Derneğiyle çalıştıklarını belirterek belediyenin maske üretimi için kendilerine ip, kumaş ve lastik sağladığını belirtti.

Belediyenin Türklerin maske üretmesini memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Sambur, "Belediyenin maske üretimi konusunda bizlere ihtiyacı vardı. Bunu yapabilecek pek fazla kimse yoktu. Belediye yetkilileri, buraya her geldiğinde teşekkür ediyor." ifadelerini kullandı.

Sambur, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin ve Louviers milletvekili Bruno Questel'in birkaç gün önce atölyeyi ziyaret ettiğini söyledi.

Günde 1800 maske üretildiğini belirten Sambur, toplam 25 bine yakın maskeye ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.