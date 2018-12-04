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Fransa'daki protestolar Paris Saint Germain'i de vurdu

Fransa'da yaşanan olaylar nedeniyle Cumartesi günü oynanması planlanan Paris Saint Germain-Montpeiller mücadelesi ertelendi.

04 Aralık 2018 Salı 22:14
Fransa'daki protestolar Paris Saint Germain'i de vurdu

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) kurumu, Paris Saint-Germain ile Montpellier arasında 8 Aralık Cumartesi günü oynanması planlanan lig karşılaşmasının ertelendiğini açıkladı.

Talep polisten geldi

LFP'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 17. haftasında 8 Aralık Cumartesi günü başkent Paris'te yapılması gereken PSG-Montpellier maçının, polis teşkilatının talebi doğrultusunda ertelendiği duyuruldu.

Tarih daha sonra belirlenecek

Karşılaşmanın oynanacağı tarihin daha sonra belirleneceği bildirildi.

(Ajansspor)

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 22:14
  1. Fransa
  2. Montpellier
  3. Paris Saint Germain

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