Fransa'daki protestolar Paris Saint Germain'i de vurdu
Fransa'da yaşanan olaylar nedeniyle Cumartesi günü oynanması planlanan Paris Saint Germain-Montpeiller mücadelesi ertelendi.04 Aralık 2018 Salı 22:14
Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) kurumu, Paris Saint-Germain ile Montpellier arasında 8 Aralık Cumartesi günü oynanması planlanan lig karşılaşmasının ertelendiğini açıkladı.
Talep polisten geldi
LFP'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 17. haftasında 8 Aralık Cumartesi günü başkent Paris'te yapılması gereken PSG-Montpellier maçının, polis teşkilatının talebi doğrultusunda ertelendiği duyuruldu.
Tarih daha sonra belirlenecek
Karşılaşmanın oynanacağı tarihin daha sonra belirleneceği bildirildi.
(Ajansspor)
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