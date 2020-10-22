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Aktüel Fransa’da yazar Pascal Bruckner’den feminist Müslüman gazeteciye ırkçı hakaret
Aktüel

Fransa’da yazar Pascal Bruckner’den feminist Müslüman gazeteciye ırkçı hakaret

Yeniakit Publisher
2020-10-22 19:28:54 -
Fransa’da yazar Pascal Bruckner’den feminist Müslüman gazeteciye ırkçı hakaret
PARİS (AA) - Fransa’da ünlü yazar ve filozof Pascal Bruckner, feminist Müslüman kadın gazeteci Rokhaya Diallo’yu, beyazlara karşı nefret duymakla itham etti.Bruckner ve ırkçılık karşıtlığıyla tanınan Diallo, dün akşam katıldıkları televizyon programında tartıştı.Diallo’nun 2011’de imzaladığı “Charlie Hebdo’ya karşı ifade özgürlüğünü savunan” online dilekçeyi imzalayarak, hiciv dergisine karşı nefreti besleyerek, 2015’teki saldırıyı düzenleyenleri kışkırttığını savunan Bruckner, “Müslüman ve siyah bir kadın olarak statün seni ayrıcalıklı kılıyor.” ifadelerini kullandı.Bruckner, ayrıca Senegal ve Gambiya kökenli olan gazeteciyi beyazlara karşı nefret duymakla itham etti.Diallo, yazarın sözlerinin saygısızca olduğunu ve kendisine iftira ettiğini dile getirdi.Bruckner’in kendisini beyazlara karşı nefretle suçlayacak kadar alçaldığını söyleyen Diallo, tartışma sonrası sosyal medyadan çok sayıda destek mesajı aldığını söyledi.
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