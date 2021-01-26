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Dünya Fransa'da vaka sayısı düşürülemiyor
Dünya

Fransa'da vaka sayısı düşürülemiyor

Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 22 bin 86 yeni vakaya rastlandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 23:41:00 -
Fransa'da vaka sayısı düşürülemiyor

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte hastanelerde 352 ve yaşlı bakımevlerinde 262 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, 51 bin 868'i hastanelerde ve 22 bin 238'i bakımevlerinde olmak üzere virüs kaynaklı can kaybı 74 bin 106'e çıktı.

Fransa'da virüs tespit edilen kişi sayısı 22 bin 86 artışla 3 milyon 79 bin 943'e yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 81'i yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 41 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1444 artışla 219 bin 152'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılan kişi sayısı 1 milyon 184 bin 510'a çıktı.

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