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Aktüel Fransa'da üniversitelerde araştırmalar artık "cumhuriyetin değerlerine" göre yapılacak
Aktüel

Fransa'da üniversitelerde araştırmalar artık "cumhuriyetin değerlerine" göre yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-10-30 19:44:11 -
Fransa'da üniversitelerde araştırmalar artık "cumhuriyetin değerlerine" göre yapılacak

PARİS (AA) - Fransız Senatosu'nda kabul edilen eğitim yasasındaki değişiklik ile üniversitelerde görev yapan öğretim görevlilerinin araştırmalarını ve derslerini "cumhuriyetin değerlerine göre" yapması zorunlu kılındı.

Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinden (LR) Senatör Laure Darcos'un eğitim yasasına ilişkin Senato'ya önerdiği değişiklik kabul edildi.

Buna göre, öğretim görevlilerinin araştırmalarını ve derslerini "ülkenin değerlerine göre ve buna saygı göstererek" yapması zorunlu hale geldi. Fransa'da üniversitelerin özgürlüklerinin ihlallere karşı güvende olmadığı savunuldu.

Fransa Yüksek Öğrenim ve Araştırma Bakanı Frederique Vidal da bu değişikliğe destek verdi.

Değişiklikten önce eğitim yasası, öğretim görevlilerine, araştırmalarını ve derslerini bağımsız şekilde ve ifade özgürlüğü çerçevesinde yapmalarına izin veriyordu.

Üniversite Rektörleri Konferansı Başkanı Gilles Roussel, Mediapart internet sitesine yaptığı açıklamada, bu değişikliğe tepki göstererek, "Cumhuriyetin değerleriyle ne kast ediliyor? Bu, belirli akademik çalışmaları sorgulamayı mı amaçlıyor? Mevcut dönemde akademik özgürlükleri sınırlamaktan ziyade güçlendirilmesi benim için önemli görünüyor." dedi.

Strazburg Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Julien Gossa da Senato'da yapılan yasa değişikliğini, bilim dünyasına yapılan açık "ideolojik saldırı" olarak nitelendirdi.

"Bilim herhangi baskıyla üretilmez. Cumhuriyetin değerlerini kimin belirleyeceği belirsiz. Kim bunu belirleyecek?" ifadesini kullanan Gossa, "cumhuriyetin değerlerinin" listesinin bulunmadığını, anayasada "cumhuriyetin prensiplerinin" yer aldığını belirtti.

Mediapart internet sitesinin konuya ilişkin haberinde, bu yasa değişikliğinin üniversitelerde Fransa'nın sömürgeci tarihine ilişkin araştırmaların yapılmasını engellemeyi hedeflediğine dikkati çekildi.

Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, geçen hafta Europe 1 radyosunda yaptığı açıklamada, İslamo-solculuğun üniversitelerde, Fransa Öğrenciler Ulusal Birliği (UNEF) gibi sendikalarda yer bulduğunu ve buralarda ciddi zarar verdiğini, İslamo-solcuların bazen en kötü şeylere yol açan bir ideolojiyi savunduklarını ileri sürmüştü.

UNEF'ten yapılan açıklamada, "Eylemlerimizle radikal İslam'a veya sempatizanlığına yönelik bir ideoloji yaydığımızı ima etmek, tüm kamuoyunun huzurunda cehaletin bir kanıtı olur." ifadesine yer verilmişti.

"İslamo-solculuk" terimi, Fransa’da sağcılar tarafından, "İslamcılar ve solcular arasındaki sözde siyasi ittifak" için kullanılıyor.

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