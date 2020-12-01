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Aktüel Fransa'da son 24 saatte 8 bin 83 Kovid-19 vakası tespit edildi
Aktüel

Fransa'da son 24 saatte 8 bin 83 Kovid-19 vakası tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-01 23:07:02 -
Fransa'da son 24 saatte 8 bin 83 Kovid-19 vakası tespit edildi

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 365 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 8 bin 83 yeni vaka belirlendi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 365 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede toplam can kaybı 53 bin 506'ya çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 83 artışla 2 milyon 230 bin 571'e yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 605'i yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 639 kişinin tedavisi sürüyor, iyileşenlerin sayısı ise 1748 artışla 164 bin 29'a ulaştı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 10,8 oldu.


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