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Aktüel Fransa'da son 24 saatte 13 bin 970 Kovid-19 vakası kaydedildi
Aktüel

Fransa'da son 24 saatte 13 bin 970 Kovid-19 vakası kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-10-01 22:11:48 -
Fransa'da son 24 saatte 13 bin 970 Kovid-19 vakası kaydedildi

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 13 bin 970 vaka belirlendi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs nedeniyle 63 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 32 bin 19'a ulaştı.

Kovid-19 bulaşan kişi sayısının son 24 saatte 13 bin 970 artışla 577 bin 505'e yükseldiği ülkede, 1265'i yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 652 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 474 artarak 97 bin 271'e yükseldi.

- Salgın büyük kentlerde daha hızlı yayılıyor

Sağlık Bakanı Olivier Veran, düzenlediği basın toplantısında salgının, Lille, Lyon, Grenoble, Toulouse ve Saint-Etienne gibi büyük kentlerde daha hızlı yayıldığını ve hasta sayısının yüksek olduğunu belirtti.

Virüsün artık her grup yaş aralığında dolaştığı uyarısında bulunan Veran, salgının durumunun kötüleştiği ve sağlık sisteminin riskte olduğu bir aşamada olunduğunu söyledi.

Veran, başkent Paris ve çevresinde pazartesiden itibaren "maksimum alarm" seviyesine geçilebileceğini söyledi.

Fransa'da 24 Eylül'de kayıtlara geçen 16 bin 96 vakayla salgının başlangıcından bu yanaki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.


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