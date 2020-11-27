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Aktüel Fransa'da son 24 saatte 12 bin 459 Kovid-19 vakası görüldü
Aktüel

Fransa'da son 24 saatte 12 bin 459 Kovid-19 vakası görüldü

Ülkede son 24 saatte 396 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-11-27 22:31:15 -
Fransa'da son 24 saatte 12 bin 459 Kovid-19 vakası görüldü

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 12 bin 459 yeni vaka tespit edildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 396 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 51 bin 914'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 12 bin 459 artışla 2 milyon 196 bin 119'a yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 883'ü yoğun bakımda olmak üzere 28 bin 648 kişinin tedavisi sürüyor, iyileşenlerin sayısı ise 1679 artışla 159 bin 915'e ulaştı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 11,7 oldu.


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