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Aktüel Fransa'da son 24 saatte 11 bin 395 Kovid-19 vakası tespit edildi
Aktüel

Fransa'da son 24 saatte 11 bin 395 Kovid-19 vakası tespit edildi

Sağlık Bakanı Olivier Veran, günlük Kovid-19 vaka sayısının artmadığını ancak çok yüksek seviyede kaldığını belirtti

Yeniakit Publisher
2020-12-30 00:38:56 -
Fransa'da son 24 saatte 11 bin 395 Kovid-19 vakası tespit edildi

PARİS (AA) - Fransa'da son 24 saatte 11 bin 395 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilirken 388 kişi yaşamını yitirdi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 388 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 585 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 64 bin 78'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 11 bin 395 artışla 2 milyon 574 bin 41'e yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 675'i yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 776 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı 1084 artışla 191 bin 806'ya ulaştı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 2,9'a yükseldi.

Öte yandan Sağlık Bakanı Olivier Veran, France 2 televizyonunda yaptığı açıklamada, günlük Kovid-19 vaka sayısının artmadığını ancak çok yüksek seviyede bulunduğunu belirtti.

Bu aşamada ülke genelinde yeniden tam gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmek istemediklerini ifade eden Veran, gerek görüldüğü bölgelerde sokağa çıkma yasağını 2 Ocak'tan itibaren saat 20.00 yerine 18.00'de başlatabileceklerini söyledi.

Veran, salgının mevcut durumuna göre sinema, tiyatro salonları ve müzelerin açılmasının mümkün olamayacağını kaydetti.

Olivier Veran, Kovid-19'a karşı aşının 50 yaş ve üzeri sağlık çalışanları için gelecek ayın sonunda hazır olacağı bilgisini paylaştı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Fransa genelinde 15 Aralık'tan bu yana 20.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

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