Fransa'da sahte kıyma skandalı doğrulandı!

Fransa'nın Kızıl Haç, Les Restos du Coeur, Fransa Secours Populaire ve Fransa gıda bankası gibi yoksul insanlara gıda yardımı yapan derneklerine sahte kıyma satıldığı, soruşturma sonucu ortaya çıktı.

Kıymaların kokusu, tadı ve renklerindeki anormal farklılık dernekleri alarma geçirdi. Dağıtımın askıya alınmasının ardından yolsuzluğa karşı hizmet veren yetkililerin incelemeleri sonucu kıymaların içine et ve kas yerine hayvanların derisi ve yağının katıldığı tespit edildi. Kıymaya katılması yasak olan soya ve nişasta ile karıştırılan kıymaların içinde tekrar işlenmiş et bulundu. 2018 Temmuz'dan 2019 Mart ayına kadar satılan kıymaların içerisinde gerçek et dışında birçok madde bulunuyor.

Fransız şirket bu 7 milyon Euro değerinde sahte kıyma sattı. Yolsuzluğa bulaşanlar aldatma ve organize sahtekarlık suçlarından 2 yıl hapis ve 1.5 milyon euro para cezasıyla karşı karşıya...