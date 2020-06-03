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Aktüel

Fransa'da polis şiddetinin protesto edildiği gösteri olaylı sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-06-03 00:16:35 -
Fransa'da polis şiddetinin protesto edildiği gösteri olaylı sona erdi

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te, 2016'da polis aracında hayatını kaybeden 24 yaşındaki siyahi genç Adama Traore için gösteri düzenlendi.

Paris Valiliğinin gösteri yasağına rağmen "Adama İçin Adalet Kolektifi" çağrısıyla Adalet Sarayı'nda toplanan eylemciler, polis şiddetini protesto etti.

Adama Traore'nin ablası Assa Traore, gösteride yaptığı konuşmada, "Bugünkü mücadelemiz sadece Traore ailesinin değil, aynı zamanda sizin de mücadeleniz. Bugün (ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi) George Floyd için mücadele ettiğimiz zaman Adama Traore için de mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Göstericilerle gerginlik yaşayan polis, onlara biber gazıyla müdahale etti.

Polis kaynaklarına göre gösteriye 19 bin kişi katıldı. Eylemde sarı yelekliler de yer aldı.

Adama Traore'nin ailesinin talebi üzerine adli tıpta yapılan inceleme sonucunda açıklanan raporda, siyahi gencin, polisin müdahalesiyle boğularak öldüğü belirtildi.

Traore, 19 Temmuz 2016'da, kimlik kontrolü sırasında yaşanan gerilim sonrası karakola götürülmek üzere bindirildiği polis aracında hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından yapılan ilk açıklamalarda, Adama'nın rahatsızlandığı ve ilk yardım ekibine teslim edildiği belirtilmişti. Daha sonra ise Traore'nin, doktor müdahale etmeden önce, polis aracında hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.

Olaya karışan kolluk kuvvetleriyle ilgili herhangi bir soruşturma açılmazken yargı sürecinden de sonuç çıkmadı.

Traore'nin ölümü sonrası çok sayıda protesto gösterileri düzenlenmiş, Traore'nin kardeşleri ve aile fertlerinden birçoğu gözaltına alınmıştı. Savcının Traore'nin polis şiddetiyle değil, enfeksiyon nedeniyle kalp krizi geçirerek ölmüş olabileceği şeklindeki açıklaması üzerine de banliyölerde isyan başlamıştı.

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