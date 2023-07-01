Fransa'da olaylar korkunç boyutlara ulaştı! Eylemciler el bombası kullanıyor
Fransa'da başlayan sokak olayları bu akşam daha da şiddetlendi. Eylemcilerle Fransız polisi arasında büyük arbede yaşandı. Fransa sokakları savaş alanına döndü.
Fransa’nın başkenti Paris’in Nanterre banliyösünde 17 yaşındaki Afrika kökenli Nahel M.’in polis kurşunuyla öldürülmesiyle başlayan protestolarda şiddet bu akşam tırmandı.
Marsilya kentinde göstericiler ile polis arasında yeniden arbede yaşandı. Fransa hükümetinin protestoları önlemek için çok sayıda polisi görevlendirdiği şehirde sokaklar savaş alanına döndü.
El bombası da kullandılar
Protestocular havai fişek patlatıp, slogan atarak polis şiddetini protesto etti. Bazı protestocular ıslık çalarak iş yerlerine taş attı, bazıları da el bombası kullandı.
Gösteriler sırasında çöp konteynerleri yere devrilirken sokaklardaki banklar ve otobüs durakları hasar gördü. Marsilya’daki işletme sahipleri ise yağmalama ihtimaline karşı iş yerlerinin önüne barikatlar kurarak güvenlik önlemleri aldı.
Polis kalkan kullanarak protestoculara engel olmaya çalıştı. Bazı yerlerde polisin göz yaşartıcı gaz kullandığı görüldü. Marsilya’da bugünkü gösterilerde 14 kişi gözaltına alındı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Yüzlerce çevik kuvvet aracı gösterileri önlemek için Marsilya sokaklarına konuşlandı.