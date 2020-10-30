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Aktüel Fransa'da Nice'deki saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı
Aktüel

Fransa'da Nice'deki saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 13:56:53 -
Fransa'da Nice'deki saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı

PARİS (AA) - Fransa'nın Nice kentinde dün düzenlenen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Fransız basınında çıkan haberlerde, Nice'de Notre-Dame Kilisesinde gerçekleşen saldırıya ilişkin 47 yaşındaki bir kişinin saldırganla temasta olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Fransa Terörle Mücadele Savcısı Jean-François Ricard'in paylaştığı bilgilerde de saldırganın 21 yaşındaki bir Tunuslu olduğu, 20 Eylül'de İtalya’nın Lampedusa Adası'na ve 9 Ekim'de Fransa'ya geldiği kaydedildi.

Nice'deki Notre Dame Kilisesi'nde dün sabah saatlerinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Saldırgan yakalandıktan sonra hastaneye kaldırılırken Fransa Terörle Mücadele Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Fransa genelinde terörle mücadele planı "acil saldırı" seviyesine getirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün yaptığı açıklamada, "Sentinelle" (Nöbetçi) operasyonunda görev yapan asker sayısının, ibadethaneler ile okulların güvenliğinin artılacağını belirtmişti.




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