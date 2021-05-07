Fransa’da Müslüman kadınlar ‘başörtüme dokunma’ protestosu gerçekleştiriyor

Fransa’da Müslüman kadınlar, siyasetçilerin gündeminde olan başörtüsüne yönelik yasak planlarını, sosyal medyada başlattıkları “Pas Touche A Mon Hijab” (Başörtüme dokunma) hareketiyle protesto ediyor. Müslümanları hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilen ve”ayrılıkçı” olarak bilinen Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler adlı yasa tasarısı, Senato’da görüşülürken özellikle başörtüsü hedef alındı.

”Başörtüme dokunma”

Senato’da tasarıya, okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin, 18 yaşından küçük kız çocuklarının kamuya açık alanlarda, resmi spor müsabakalarında kadınların başörtüsü takmalarını, havuzlarda tesettür mayosu giyilmesini yasaklayan maddeler eklendi. Başörtülü Fransa vatandaşları, tesettürlerinin yasalarla hedef alınmasına karşın sosyal medya üzerinden “başörtüme dokunma” hareketi başlattı. Ülkede ve yurt dışında yankı bulan hareketin öncülerinden Duygu Akın, ülkesindeki İslamofobik tutumları ve yasaları değerlendirdi.

Fransa’da başörtüsü sürekli gündem

Strazburg kentinde yaşayan 25 yaşındaki Akın, finans alanında yüksek lisans yapan ve iş hayatına katılmaya hazırlanan Fransız vatandaşı başörtülü Müslüman bir kadın. Akın, Fransa’da başörtüsünün sürekli bir tartışma konusu olduğunu ve tekrar tekrar gündeme getirildiğini anlattı.

“İnisiyatif önce ulusal sonra da uluslararası nitelik kazandı”

İngiliz bir sosyal medya fenomeninin, Fransa’daki yasaya, elinin üzerine İngilizce “hands off my hijab” (başörtümden elinizi çekin) yazıp fotoğrafını paylaşarak tepki vermesinin ardından Fransa’da yaşayan başörtülü Müslüman kadınlar olarak harekete geçmeye karar verdiklerini aktaran Akın, etiketi Fransızcaya çevirdiklerini ifade etti. Akın, “Biz de elimize #pastoucheamonhijab” (başörtüme dokunma) yazarak sosyal medyada yayımladık. Mesajlarımızı görenlerin desteğiyle hareket büyüdü, basına yayıldı.” diyen Akın, inisiyatifin önce ulusal sonra da uluslararası nitelik kazandığını söyledi.





