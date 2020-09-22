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Aktüel Fransa'da Meclis Başkanından başörtü karşıtı milletvekillerine tepki: "Bu evde herkes özgürce giyinir"
Aktüel

Fransa'da Meclis Başkanından başörtü karşıtı milletvekillerine tepki: "Bu evde herkes özgürce giyinir"

Yeniakit Publisher
2020-09-22 15:37:42 -
Fransa'da Meclis Başkanından başörtü karşıtı milletvekillerine tepki: "Bu evde herkes özgürce giyinir"

PARİS (AA) - Fransa'da Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand, sağcı ve cumhuriyetçi bazı milletvekillerinin parlamentodaki öğrenci sendikası temsilcisi Maryam Pougetoux'nun başörtülü olmasını hazmedemeyerek toplantıyı terk etmelerine "Bu evde herkes özgürce giyinir" diyerek tepki gösterdi.

Ferrand, yaşananları doğru bulmadığını belirterek Genel Kurul Salonu hariç kişilerin meclis içinde giyim kuşamlarına ilişkin bir kısıtlama bulunmadığını hatırlattı.

Genel Kurul Salonuna ise dini sembollerle giriş yasağının sadece milletvekillerini kapsadığını, geri kalan kişiler için bir kısıtlama bulunmadığını anımsatan Ferrand, "Bu evde herkes özgürce giyinir, özgürce tepkisini verir." dedi.

Meclis Başkanı, kimsenin keyfi için kurallarda değişikliğe gidilmeyeceğine ve Meclis iç tüzüğünün bu hususta açık olduğuna dikkati çekti.

Fransa'nın başkenti Paris'te, geçen hafta "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve gençliğe etkilerinin" tartışıldığı parlamento toplantısında, bazı sağcı milletvekilleri ile iktidar partisi üyesi Anne-Christine Lang, Fransa Öğrenciler Ulusal Birliği (UNEF) temsilcisi Maryam Pougetoux'nun başörtülü olmasını kabullenmediklerini belirterek toplantıdan ayrılmıştı.

Milletvekillerinin söz konusu tavrı birçok kesim ve siyasetçi tarafından "cinsiyetçi ve İslamofobik" olarak değerlendirilerek tepki toplamıştı.

Oturumu yöneten bir başka iktidar partisi üyesi Sandrine Mörch, milletvekillerinin eylemini gereksiz bularak, insanların dini kıyafetleriyle toplantıya katılmasını engelleyen bir kural bulunmadığını vurgulamıştı.


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