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Spor

Fransa'da liglerin sonlandırılmasına karşı yapılan itiraz reddedildi

Yeniakit Publisher
2020-05-22 23:07:42 -
Fransa'da liglerin sonlandırılmasına karşı yapılan itiraz reddedildi

ANKARA (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol liglerinin sonlandırılması kararının iptaline ilişkin mahkemeye yapılan itiraz reddedildi.

Profesyonel Futbol Ligi'nden (LFP) yapılan açıklamada, Olympique Lyon, Amiens ve Toulouse kulüplerinin itirazlarının Paris İdare Mahkemesi tarafından reddedildiği belirtildi.

Ligue 1 lideri Paris Saint-Germain (PSG), 2019-2020 sezonunun tesciliyle şampiyon ilan edilirken, son iki sırada bulunan Amiens ve Toulouse ise küme düşürülmüştü.

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