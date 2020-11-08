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Aktüel Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölümler 40 bini geçti
Aktüel

Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölümler 40 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-11-08 00:29:16 -
Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölümler 40 bini geçti

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 306 artarak 40 bin 169'a yükseldi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 7 günde tedavi altına alınan 20 bin 9 kişiden 3 bin 303'ü yoğun bakımda bulunuyor.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 306 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 40 bin 169'a ulaştı.

Günlük ve toplam vaka sayısı paylaşılmazken, bu rakamların 9 Ekim'de güncelleneceği belirtildi.

Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

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