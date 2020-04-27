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Dünya

Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 437 oldu

Fransa'da ölümcül koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 437 artarak 23 bin 293'e yükseldi.

2020-04-27 20:46:00 - 2020-04-27 20:47:49
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 437 oldu

Çin'den tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Fransa'da can almaya almaya devam ediyor.

Son 24 saat 437 ölüm

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 437 olarak açıklandı.

Bu sayıyla birlikte ülkeden koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 23 bin 293'e yükseldi.

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