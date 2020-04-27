Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 437 oldu
Fransa'da ölümcül koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 437 artarak 23 bin 293'e yükseldi.
Çin'den tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Fransa'da can almaya almaya devam ediyor.
Son 24 saat 437 ölüm
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 437 olarak açıklandı.
Bu sayıyla birlikte ülkeden koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 23 bin 293'e yükseldi.