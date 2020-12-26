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Aktüel Fransa'da İngiltere ile temaslı bir kişide Kovid-19'un daha bulaşıcı türüne rastlandı
Aktüel

Fransa'da İngiltere ile temaslı bir kişide Kovid-19'un daha bulaşıcı türüne rastlandı

Yeniakit Publisher
2020-12-26 02:40:47 -
Fransa'da İngiltere ile temaslı bir kişide Kovid-19'un daha bulaşıcı türüne rastlandı

PARİS (AA) - Fransa'da, İngiltere ile temaslı bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı türü tespit edildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamada, Londra'dan 19 Aralık'ta Fransa'nın Tours kentine gelen bir Fransız'da Kovid-19'un daha bulaşıcı türüne rastlandığı belirtildi. Söz konusu kişinin semptom göstermemesine rağmen karantinaya alındığı ve bu kişiyle temaslıların tespit edilmesine yönelik çalışmalara başlandığı ifade edildi.

Bugün itibarıyla ülkedeki başka kişilerde de bu yeni türün görülebileceğinin aktarılarak virüsün insan hücrelerine yapışarak hızla nüfuz ettiğine işaret edildi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün tespit edildiğini duyurmuş, ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, İngiltere ile olan seyahatlere kısıtlamalar getirmişti.




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