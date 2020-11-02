  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fransa’da her 30 saniyede 1 kişi Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatıyor
Aktüel

Fransa’da her 30 saniyede 1 kişi Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-02 03:33:39 -
Fransa’da her 30 saniyede 1 kişi Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatıyor

PARİS (AA) - Fransa Başbakanı Jean Castex, ülkede her 30 saniyede bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye yattığını bildirdi.

Başbakan Castex, tepki çeken sokağa çıkma yasağıyla ve diğer Kovid-19 önlemleriyle ilgili, kamu televizyonu TF1’e açıklamalarda bulundu.

Halktan, özellikle esnaftan Kovid-19 tedbirlerine uymakta ısrarcı olmaları çağrısında bulunan Castex, hükümetin, tepkilere neden olan sokağa çıkma yasağı kapsamında alınan kararlardan geri adım atmayacağını ifade etti.

- Fransa'da her 30 saniyede Kovid-19 kapan bir kişi hastanelik oluyor

Castex, Avrupa'de ve Fransa'da Kovid-19 vaka sayısının oranında büyük artış yaşandığına dikkati çekerek "Salgından bu yana 37 bin vatandaşımızı kaybettik. Her 30 saniyede bir -içlerinde yaşlı olmayanlar da var- Kovid-19'a yakalanan 1 kişi hastanelik oluyor." diye konuştu.

Ülkede yoğun bakım ünitelerinin, gerekli adımlar atılmasa, 15 günde dolacağı uyarısında bulunan Castex, halihazırda yoğun bakım ünitesine bağlı 3 bin 600 kişi sayısının kasım ayı içerisinde 6 bin civarına çıkacağını kaydetti.

- Son 24 saatte 46 bin 290 vaka

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'da 231 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 37 bin 19'a ulaştı.

Ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı son 24 saatte 46 bin 290 artışla 1 milyon 413 bin 915'e çıktı.

Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Laikçi özgürlüğün sonu Şeyma Subaşı'yı bu hale getirdi!
Gündem

Laikçi özgürlüğün sonu Şeyma Subaşı'yı bu hale getirdi!

“Batıda ne görürsen al, isterse içinde necaset olsun önemli değil” şeklindeki laikçi özgürlük söylemi sonunda insanları ruhsuz birer psikopa..
İkbal Gürpınar'dan kötü haber gelmişti! Oğlu açıkladı
Medya

İkbal Gürpınar'dan kötü haber gelmişti! Oğlu açıkladı

Koronavirüse yakalandığı açıklanan sunucu İkbal Gürpınar'ın son sağlık durumuyla ilgili bilgiyi oğlu paylaştı.

Şarkıcı Doğuş’tan kan donduran itiraflar! ‘Yatağa işedim diye sırf…’
Yaşam

Şarkıcı Doğuş’tan kan donduran itiraflar! ‘Yatağa işedim diye sırf…’

YouTube'da yayınlanan programda hayatından kesitler anlatan şarkıcı Doğuş eski Türkiye’nin yetiştirme yurdunda yaşadığı ağır travmaları anla..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay