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Aktüel Fransa'da helikopter kazası
Aktüel

Fransa'da helikopter kazası

Yeniakit Publisher
2020-12-09 00:43:32 -
Fransa'da helikopter kazası

PARİS (AA) - Fransa'nın Savoie bölgesinde mürettebatla birlikte 6 kişinin içinde bulunduğu bir helikopterin düştüğü bildirildi.

Savoie Valiliğinden yapılan açıklamada, akşam 19 civarında, Fransız Hava Hizmetlerine (SAF) ait bir helikopterin Bonvillard yakınlarında 1800 metre yükseklikte düştüğü belirtildi.

Açıklamada, helikopterde 4 SAF personeli ile 2 kişinin bulunduğu, yolculardan biriyle irtibata geçildiği aktarıldı.

Helikopterin yerinin tespit edilerek enkazına ulaşılmaya çalışıldığı ifade edilen açıklamada, sis nedeniyle helikoptere ulaşmakta zorluk çekildiği kaydedildi.

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