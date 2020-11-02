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Aktüel Fransa'da halkın sadece 26'sı "yönetimin kendilerini koruyabileceğine" inanıyor
Aktüel

Fransa'da halkın sadece 26'sı "yönetimin kendilerini koruyabileceğine" inanıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-02 00:06:03 -
Fransa'da halkın sadece 26'sı "yönetimin kendilerini koruyabileceğine" inanıyor

PARİS (AA) - Fransa'da yapılan bir anket, hükümete güvenenlerin oranının yüzde 26 olduğunu gösterdi.

Fiducial/Odoxa araştırma şirketinin anketinde, hükümetin aldığı güvenlik tedbirlerinin kendilerini terör ya da diğer saldırılara karşı koruyacağına güvenenlerin oranı yüzde 26 çıktı.

Bu oran temmuz ayında yapılan ankette yüzde 42 oranında çıkmıştı.

Son 4 yılda hükümetin kendilerini koruyacağına inananların oranı, Ekim 2019'da bir polis karakoluna yönelik saldırısı sonrası hariç yüzde 40'ın altına hiç düşmemişti.

Ayrıca, ankete katılanların yüzde 57'si Fransa sokaklarında, özellikle ibadet yerleri yakınlarında yeterince polis ve asker olmadığını düşünüyor.

Ülkede yapılan 7 güven anketinin eylül ayı ortalaması, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a bir önceki ay yüzde 41 olan güvenin yüzde 38,7'ye gerilediğini ortaya koymuştu.

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