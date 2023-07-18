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Dünya Fransa'da habere tepki gösterdiler: Yeni 'görüntü ve ses kaydı' yasası! Büyük tepki topladı!
Dünya

Fransa'da habere tepki gösterdiler: Yeni 'görüntü ve ses kaydı' yasası! Büyük tepki topladı!

Yeniakit Publisher
2023-07-18 22:47:00 -
Fransa'da habere tepki gösterdiler: Yeni 'görüntü ve ses kaydı' yasası! Büyük tepki topladı!

Fransa'da Ulusal Meclis, polis ile jandarmanın, terör ve organize suç gibi durumlarda zanlıların telefonlarından gizlice görüntü ve ses kaydı almasına izin veren yasa tasarısını kabul etti. Tasarı, kendilerine karşı kullanılabileceği gerekçesiyle aktivistler tarafından eleştirdiği için tepki topladı.

Fransız milletvekilleri, Genel Kurulda, "Adalet Yasası" olarak bilenen ve kolluk kuvvetlerine geniş yetki vermeyi öngören tasarıyı görüştü.

Tasarı 111 "hayır" oyuna karşı 388 "evet" oyuyla kabul edildi.

Tasarının 3. maddesi, terör ve organize suç gibi durumlarda polis ve jandarmaya, zanlıların dijital cihazlarından gizlice ses ve görüntü kaydı ile konum bilgisi alma imkanı tanıyor. Bu madde, parlamenter, hakim, avukat, doktor ve gazetecileri kapsamıyor.

Yasa tasarısı neleri kapsıyor?

Ciddi suçlar için adreslere yapılan gece baskınlarının kapsamını genişleten ve hükümete belirli koşullar altında ön soruşturma sürelerini uzatma olanağı veren tasarının, şüphelilerin dijital cihazlarına uzaktan müdahale imkanı tanıyan bazı maddeleri, hakim kararıyla uygulanabilecek.
"10 yıl hapis öngörülen şüpheli durumlar"da cihazların konumlarının izlenmesine olanak sağlayan tasarı, 13 Haziran'da Fransız Parlamentosunun diğer kanadını oluşturan Senato tarafından kabul edilmişti.

Tasarı, kendilerine karşı kullanılabileceği gerekçesiyle aktivistler tarafından eleştiriliyor.

Parlamentonun iki kanadının ortak tasarı metninde anlaşmaya varması için 7 senatör ve 7 milletvekilinden oluşan ortak komisyon tasarıyı görüşecek.
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