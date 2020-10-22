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Aktüel Fransa'da gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak bölge sayısı 54'e yükseltildi
Aktüel

Fransa'da gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak bölge sayısı 54'e yükseltildi

Yeniakit Publisher
2020-10-22 19:06:55 -
Fransa'da gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak bölge sayısı 54'e yükseltildi

PARİS (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının hızla arttığı Fransa'da, 24 Ekim itibarıyla gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak bölge sayısı 54'e çıkarıldı.

Başbakan Jean Castex, düzenlendiği basın toplantısında, ülkede salgının mevcut durumunun ciddi olduğunu belirtti.

Ülkede geçen hafta sağlık alanında olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini anımsatan Castex, ülkede 24 Ekim Cumartesi günü itibarıyla 38 yeni bölgede 6 hafta süreliğine 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını, böylece söz konusu yasağın uygulanacağı bölge sayısının 54'e yükseldiğini bildirdi.

Başbakan Castex, 66 milyon nüfuslu ülkede bu uygulamanın 46 milyon kişiyi kapsadığı bilgisini de paylaştı.

Fransız Polinezyası'nda da aynı saatlerde sokağa çıkma yasağı getirildiğini ifade eden Castex, Kovid-19 tedbirlerinin gelecek hafta tekrar değerlendirileceğini, gerek görülmesi halinde önlemlerin sıkılaştırılacağını belirtti.

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