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Aktüel Fransa’da Danıştay, toplu ibadet kısıtlamasının değiştirilmesini istedi
Aktüel

Fransa’da Danıştay, toplu ibadet kısıtlamasının değiştirilmesini istedi

Yeniakit Publisher
2020-11-29 22:39:14 -
Fransa’da Danıştay, toplu ibadet kısıtlamasının değiştirilmesini istedi

PARİS (AA) - Fransa’da Danıştay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplu ibadetlerde en fazla 30 kişinin katılması tedbirinin yeniden değerlendirilmesini ve değiştirilmesini talep etti.

Ülkedeki Katolik Derneklerinin başvurusunu değerlendiren Danıştay, hükümetin söz konusu kararı gözden geçirmesi için 3 günlük süre tanıdı.

Danıştay’dan yapılan açıklamada, toplu dini ibadetlerin 30 kişiyle sınırlanmasının insanların haftalık ayin ve toplu ibadetlere katılmasını engelleyeceği belirtildi.

Fransa Psikoposlar Kongresi (CEF), Danıştay’ın kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılması durumunda cuma namazlarına yönelik yasak da kalkacak.


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