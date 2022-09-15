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Dünya Fransa'da büyük yangın! İşte bilançosu
Dünya

Fransa'da büyük yangın! İşte bilançosu

Fransa'nın güneyindeki Gironde vilayetinde ilerlemesi duran yangında şu ana kadar 3 bin 400 hektar yeşil alan yandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 19:35:00 -
Fransa'da büyük yangın! İşte bilançosu

Fransa'nın güneyindeki Gironde vilayetinde ilerlemesi duran yangında şu ana kadar 3 bin 400 hektar yeşil alanın yandığı bildirildi.

France Bleu'nün haberinde, 12 Eylül'de başlayan Gironde'deki yangının ilerlemesinin durduğu ve durumun daha olumlu seyrettiği belirtildi.

Şimdiye kadar 3 bin 400 hektar yeşil alanın küle döndüğü yangın sebebiyle tahliye edilen 1840 kişiden bir bölümü yerel saat ile 18.00'den itibaren evlerine dönebilecek.

Meteorolojik şartların itfaiyelerin alevlerle mücadele edebilmesi için daha olumlu olduğu belirtildi.

Gironde'de Saumos ormanı yakınlarında 12 Eylül'de çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale gelmişti.

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