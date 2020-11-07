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Aktüel Fransa'da bir haftada terör propagandası suçlamalarıyla yaklaşık 200 soruşturma açıldı
Aktüel

Fransa'da bir haftada terör propagandası suçlamalarıyla yaklaşık 200 soruşturma açıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-07 22:30:18 -
Fransa'da bir haftada terör propagandası suçlamalarıyla yaklaşık 200 soruşturma açıldı

PARİS (AA) - Fransa'da Samuel Paty isimli öğretmenin öldürülmesinin ardından ekimin son haftasında terör propagandası yapmak suçlamalarıyla ülke genelinde 200 civarında soruşturma başlatıldı.

Fransız basınının Adalet Bakanlığına dayandırdığı haberlerde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başbakan Jean-Castex ve bazı bakanlara birçok ölüm tehdidi geldiği belirtildi.

Haberlerde, söz konusu öğretmenin öldürülmesinin ardından ekimin son haftasında terör propagandası yapmak, ölüm tehdidinde bulunmak ve kine teşvik etmek suçlamalarıyla ülke genelinde yaklaşık 200 soruşturmanın açıldığı kaydedildi.

Paris Savcısı Remy Heitz de yaptığı açıklamada, bu soruşturmaların 70 kadarının başkentte başlatıldığını aktardı.

Bir ihbar veya şikayet geldiğinde otomatik olarak soruşturmanın açıldığını ifade eden Heitz, terörle veya terör propagandasıyla ilgili ihbar söz konusu olması halinde Terörle Mücadele Savcılığına da bilgi verildiğini belirtti.

Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim'de bir öğretmen başı kesilerek öldürülmüştü. Ortaokulda görevli tarih öğretmeni Samuel Paty'in öldürülmeden birkaç gün önce Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatür gösterdiği ve velilerin buna tepkide bulunduğu bildirilmişti.

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