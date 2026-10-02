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Dünya Fransa’da 1793 gözaltı, 235 yaralı! Liseli eylemlerine karanlık eller uzandı
Dünya

Fransa’da 1793 gözaltı, 235 yaralı! Liseli eylemlerine karanlık eller uzandı

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Fransa’da 1793 gözaltı, 235 yaralı! Liseli eylemlerine karanlık eller uzandı

Fransa’daki liseli eylemlerinde Türkiye’den yakından tanıdığımız, provokatif yapıların el uzattığı öğrenildi. Ülkede eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlenen lise eylemleri kapsamında 1793 kişinin gözaltına alınırken, 65 eğitim personeli ve 170 öğrencinin yaralandığı bildirildi. Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, "Lise hareketi, aşırı şiddet yanlısı bir hareket tarafından esir alındı" dedi.

Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, konuk olduğu France 2 kanalında lise eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geffray, eylemler nedeniyle 400'den fazla eğitim kurumunun bugün kapalı olacağını belirterek ilgili okullardaki öğrencilerin eğitiminin çevrim içi yapılacağını aktardı.

Eylemler kapsamında 65 eğitim personeli ve 170 öğrencinin yaralandığını ifade eden Geffray, "Lise hareketi, aşırı şiddet yanlısı bir hareket tarafından esir alındı." ifadesini kullandı.

Geffray, bu durumun kamu hizmetlerini yok etmeye yönelik bir girişimi olduğunu savunarak sükunet çağrısında bulundu.

Ulusal basındaki haberlere göre, valiler bugün kapalı olacak liselerin önünde eylem yasağı kararları aldı.

 

Adalet Bakanlığı söz konusu eylemler kapsamında 28 Eylül'den bu yana 1793 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Fransa İçişleri Bakanlığı verilerine göre, eylemler kapsamında dün 1949 kişi hakkında işlem yapıldı. Ayrıca, bir günde 305 polis ve jandarma yaralandı.

Dünkü eylemlerden ülke genelindeki yaklaşık 3 bin 700 liseden 1027'si etkilendi.

Fransa'da lise öğrencileri eğitim koşullarının iyileştirilmesi, okulları için daha fazla maddi imkan ve personel talebiyle geçen haftadan bu yana eylemler düzenliyor.

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