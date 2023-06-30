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Dünya Fransa yanıyor: 176 gözaltı
Dünya

Fransa yanıyor: 176 gözaltı

Yeniakit Publisher
2023-06-30 07:08:00 -
Fransa yanıyor: 176 gözaltı

Fransa'da genç bir sürücünün polis tarafından öldürülmesi üzerine çıkan olaylarda 176 kişi gözaltına alındı.

Nanterre kentinde Nael M. isimli genç sürücünün polis tarafından öldürülmesine tepki gösteren eylemciler Lille, Strazburg, Marsilya, Nanterre gibi farklı kentlerde sokağa indi.

Fransız basınındaki habere göre, Venissieux kentinde bir tramvay ve Nael'in hayatını kaybettiği Nanterre kentinde bir banka ateşe verildi.

Farklı kentlerde araç, kamu eşyaları ve çöp bidonlarını ateşe veren eylemciler polise havai fişek fırlattı. Marsilya, Paris ve Lille kentlerinde mağazalar yağmalandı.

Bordo ve Lille kentlerindeki olaylara müdahale etmek için özellikle terör ve organize suçlara karşı mücadele eden RAID ismi verilen özel polis timi görevlendirildi.

Ülke genelinde 29 Haziran'da çıkan olaylarda 176 kişi gözaltına alındı.
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Öte yandan, Nael'i öldüren polisin avukatı Laurent-Franck Lienard, müvekkili hakkındaki tutuklama kararına itiraz edeceğini belirtti.

Bir polis memuru, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. hayatını kaybetmişti.

Nanterre Savcılığı, sürücüye ateş açarak öldüren polisin "kasten adam öldürme" gerekçesiyle tutuklu yargılanacağını duyurmuştu.

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