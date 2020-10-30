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Aktüel Fransa ve Macron, Londra'da protesto edildi
Aktüel

Fransa ve Macron, Londra'da protesto edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-30 18:35:47 -
Fransa ve Macron, Londra'da protesto edildi

LONDRA (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı sözleri ve Charlie Hebdo dergisinin Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri yayınlaması, Fransa'nın Londra Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

Göstericiler, yerel saatle 12.00'de (TSİ 15.00) elçilik binası önünde toplanmaya başladı. Bu arada polisin, ses yayını için getirilen bir aracı aradığı görüldü.

"Utan Macron", "Boykot" sloganları atan ve tekbir getiren göstericiler, dine hakaretin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Macron'u "şeytan" şeklinde gösteren karikatürlere yer verilen gösteride Cuma namazı da kılındı.

Bir göstericinin yanında getirdiği Fransız ürünü parfümü dökerek boykot çağrısı yaptığı eylemde Macron'un fotoğrafı yakıldı.

Göstericiler daha sonra yürüşe geçerek, ünlü Fransız markalarının önünde yeniden boykot çağrısında bulundu. Bu sırada bir eylemci polislerce gözaltına alındı.

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