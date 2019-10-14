Fransa-Türkiye maçı öncesi duyurdu! Türkiye ile ilgili küstah karar

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle bu akşam Paris'te Türk ve Fransız milli takımları arasında oynanacak maça gitmeme kararı aldı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin Kuzeyinde gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Dışişleri Bakanı Drian'ın Türk ve Fransız milli takımları arasında Stade de France'da oynanacak maça gitmeme kararı aldığı belirtildi.

Bakanın daha önce tribünde olacağı açıklanmıştı.

Öte yandan, Reuters’ın haberine göre, Fransız emniyeti bu akşam Stade de France’da oynanacak maç için geniş güvenlik önlemleri almayı planlıyor.

Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Fransa, Türkiye’ye tüm silah ihracatını askıya aldığını duyurmuştu.

Türkiye'yi kınadılar

Fransa Cumhurbaşkanlığının Türkiye'nin harekatının 'en güçlü şekilde' kınandığı belirtilen açıklama yapıp "Fransa, Türk saldırısına derhal son verilmesi için diplomatik çabalarını artıracak" ifadelerine yer vermesinin ardından Drian, AB dışişleri bakanlarının Türkiye'yi kınaması ve silah ambargosu uygulaması gerektiğini söyledi. Fransız bakan, "Bu saldırı ciddi insani felakete yol açacak" demişti.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fransa, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü askeri harekatın durdurulmasını beklerken, bu harekatta kullanılma ihtimali olan her türlü savaş teçhizatının Türkiye'ye ihracatının durdurulması kararını aldı" ifadelerini kullanmıştı.