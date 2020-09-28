Fransa Senatosunda seçimler: Macron’a yeni bir yenilgi kapıda

Mecliste bulunan 348 sandalyenin yaklaşık yarısı (172 koltuk) için gerçekleştirilen seçimlerde muhalif Cumhuriyetçi Parti'nin yine çoğunlukla ayrılacağı düşünülürken, seçimlerden sonra Yeşiller partisi de ilk defa grup çıkarabilmeyi bekliyor.

İki meclisli sistemle yönetilen Fransa’da Senato üyelerinin yarısı, 3 yılda bir gerçekleştirilen dolaylı seçimlerle değiştiriliyor. Bu doğrultuda sayıları 75 bini bulan yerel meclis üyeleri ve diğer seçilmişler oy kullanarak Senato üyelerini belirliyor.

Senato ara seçimlerinde Yeşiller partisi de ilk defa grup kurmaya yetecek kadar sandalyeye sahip olabileceği değerlendiriliyor.

Macron'un İlerleyen Cumhuriyet Partisi ise iktidara geldiği 2017 yılından bu yana Sarı Yelekliler eylemleri ve Covid-19 salgını üzerinden sürekli destek kaybettiği göze çarpıyor. Geçtiğimiz haziran ayında gerçekleştirilen yerel seçimler de “Macron’un hezimeti” olarak değerlendirilmişti.