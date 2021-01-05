  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fransa Sağlık Bakanı Veran, aşı kampanyasının hızlandırılacağını söyledi
Aktüel

Fransa Sağlık Bakanı Veran, aşı kampanyasının hızlandırılacağını söyledi

Yeniakit Publisher
2021-01-05 17:20:02 -
Fransa Sağlık Bakanı Veran, aşı kampanyasının hızlandırılacağını söyledi

PARİS (AA) - Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülkede yeni tip koronoravirüse (Kovid-19) karşı aşı kampanyasının yavaş ilerlemesi nedeniyle gelen tepkilerin ardından sürecin hızlandırılacağını söyledi.

Veran, RTL radyosunda yaptığı açıklamada, aşılanan kişi sayısında gelecek günlerde Avrupa'nın diğer ülkelerini yakalayacaklarını vurguladı.

Aşı kampanyasının hızlandırılacağını ifade eden Veran, yaşlı bakımevlerinde kalanlar ve sağlık çalışanlarının yanı sıra 50 yaş üzerindeki itfaiye erlerinin de aşı olabileceğini kaydetti.

Veran, aşı stratejisinde değişiklik yaptıklarını ve bu ay sonu itibarıyla evde kalan 75 yaş üzeri kişilerin isteğe bağlı olarak aşılanabileceğini belirtti.

Şu an ülkeye haftada 500 bin doz Pfizer/BioNTech aşısı geldiğini ve yakın zamanda Amerikan şirketi Moderna'nın geliştirdiği aşıdan ayda 500 bin doz geleceğini aktaran Veran, aşı isteyen Fransızların gelecek günlerde başvuruda bulunabileceğini söyledi.

Fransa'da, diğer Avrupa ülkelerinin aksine şimdiye kadar 500 kadar kişiye aşı yapılması tepkilere neden olmuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Köşeye sıkışan PKK'dan iğrenç hamle!
Gündem

Köşeye sıkışan PKK'dan iğrenç hamle!

Hain terör örgütü PKK, eleman bulmakta zorlanınca gözünü Suriye’deki çocuklara yöneltti. Amude’de yaşayan 12 yaşındaki Pervin Kamuran sokakt..
İslam Memiş'ten olay tahmin! Altın alacaklar dikkat
Ekonomi

İslam Memiş'ten olay tahmin! Altın alacaklar dikkat

2020 yılının büyük bölümünde sert dalgalanmalar yaşayan, rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları için piyasa uzmanı İslam Memiş'ten kritik ..
‘İran’ın da başı belada’ diyerek duyurdu! 'Türkiye ile operasyon düzenlemeliyiz'
Dünya

‘İran’ın da başı belada’ diyerek duyurdu! 'Türkiye ile operasyon düzenlemeliyiz'

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, terör örgütü PKK konusunda İran'a uyarıda bulunarak, 'Irak, Türkiye ve İran ortak hareket e..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay