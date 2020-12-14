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Aktüel Fransa Merkez Bankası ekonomik görünümü aşağı yönlü revize etti
Aktüel

Fransa Merkez Bankası ekonomik görünümü aşağı yönlü revize etti

Banka, Fransa ekonomisine ilişkin bu yıl ve gelecek yıla yönelik büyüme tahminini sırasıyla yüzde eksi 9 ve yüzde 5 olarak revize etti

Yeniakit Publisher
2020-12-14 12:29:23 -
Fransa Merkez Bankası ekonomik görünümü aşağı yönlü revize etti

BERLİN (AA) - Fransa Merkez Bankası, ülke ekonomisine ilişkin bu yıl daralma tahmini yukarı yönlü ve gelecek yıl için büyüme tahminlerini aşağı yönlü güncelledi.

Fransa Merkez Bankası, ülke ekonomisine ilişkin eylülde paylaştığı 2020, 2021 ve 2022 yıllarını kapsayan büyüme tahminlerini revize etti.

Buna göre, Banka, Fransa’da bu yıl için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'daki (GSYH) küçülme tahminini yüzde 8,7’den 9'a yükseltti.

Banka, GSYH büyüme tahminini 2021 yılı için 7,4’ten 5’e indirirken, 2022 yılı için yüzde 3’den yüzde 5’e yükseltti. 2023’de ise GSYH’da yüzde 2 büyüme öngörüldü.

Almanya’dan sonra Avro Bölgesindeki en büyük ikinci ekonomi olan Fransa ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 13,8 daraldıktan sonra üçüncü çeyrekte yüzde 18,7 genişlemişti.

Banka, aralıkta ülkede ekonomik faaliyetlerin normal zamanlardan yüzde 8 aşağıda olduğunu da bildirdi.

Fransa Merkez Bankası, ülke ekonomisinin 2022’nin ortasına kadar Kovid-19 krizi öncesi seviyelerine gelemeyeceğini belirtti. Banka, daha önce gelecek yılın ortasında kriz öncesi seviyeyi yakalayacağı tahmininde bulunmuştu.

Ülkede işsizlik oranının artarak gelecek yıl yüzde 11 yükselmesini bekleyen Banka, bu oranın 2023’de yüzde 9'a düşmesini öngörüyor.

Bankanın bu yıla ilişkin GSYH’deki yüzde 9 daralma tahmini gerçekleşirse Fransız ekonomisi İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki en sert düşüşü kaydetmiş olacak.

Fransa ekonomisi, öğrenci protestolarının ve grevlerin yaşandığı 1968 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 5,3 daralmıştı.

Öte yandan, Fransa hükümeti ise GSYH’nin bu yıl 11 daralmasını ve gelecek yıl ise yüzde 6 genişlemesini bekliyor.

Hükümet gelecek yıl bütçe açığının ülkenin GSYH’sının yüzde 8,5’ine ulaşmasını beklerken, 2021’de ülkenin kamu borcunun GSYH'ye oranının yüzde 122,4’e yükseleceğini tahmin ediyor.

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