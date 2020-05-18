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Spor

Fransa medyası duyurdu! Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür'e talip oldular

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdulkadir Ömür'e Fransa Lig 1 ekiplerinden Nice ve Monaco'nun talip olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 00:51:00 -
Fransa medyası duyurdu! Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür'e talip oldular

Avrupa'nın dev takımlarını peşinde koşturan Trabzonspor'un genç yıldızı için Abdülkadir Ömür için Fransa'dan dikkat çeken bir transfer iddiası daha gündeme geldi.

Fransa medyası duyurdu

France Football, Ligue 1 ekiplerinden Nice'in genç oyuncunun transferi için istekli olduğunu yazdı.Geçtiğimiz yaz ayında da Monaco'nun listesinde olan Abdülkadir'in transferinin Fransız ekibinin Trabzonspor'un istediği 16 milyon Euro'luk talebi karşılayamaması sonrasında gerçekleşmediği belirtildi.

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ile birlikte yıldızı parlayan bir diğer isim olan Yusuf Yazıcı, 17,5 milyon euro bonservis bedeliyle Lille'in yolunu tutmuştu. 20 yaşındaki Abdülkadir Ömür'ün Trabzonspor'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç yıldız, bu sezon Bordo-Mavili forma ile 11 resmi maça çıktı ve takımına 1 gol - 2 asistlik katkı sağladı.

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