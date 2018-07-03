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Fransa maçı öncesi Uruguay'ı üzen haber!

Dünya Kupası son 16 maçında; Portekiz'i yenerek çeyrek finale yükselen Uruguay’da Cavani şoku yaşanıyor.

03 Temmuz 2018 Salı 11:18
Fransa maçı öncesi Uruguay'ı üzen haber!

Uruguay’ın son 16 turunda oynanan Portekiz ile oynadığı maçın son bölümlerinde sakatlanarak oyundan çıkan Edinson Cavani’nin durumunun tahmin edilenden kötü olduğu bildirildi.

31 yaşındaki yıldız futbolcunun 6 Haziran’da Fransa ile yapılacak çeyrek final mücadelesinde forma giymesinin zor olduğu ifade edildi. (Habertürk)

 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 11:18
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