Fransa maçı öncesi Uruguay'ı üzen haber!
Dünya Kupası son 16 maçında; Portekiz'i yenerek çeyrek finale yükselen Uruguay’da Cavani şoku yaşanıyor.03 Temmuz 2018 Salı 11:18
Uruguay’ın son 16 turunda oynanan Portekiz ile oynadığı maçın son bölümlerinde sakatlanarak oyundan çıkan Edinson Cavani’nin durumunun tahmin edilenden kötü olduğu bildirildi.
31 yaşındaki yıldız futbolcunun 6 Haziran’da Fransa ile yapılacak çeyrek final mücadelesinde forma giymesinin zor olduğu ifade edildi. (Habertürk)
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