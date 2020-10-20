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Aktüel Fransa, Filistin yanlısı kuruluşu kapatıyor
Aktüel

Fransa, Filistin yanlısı kuruluşu kapatıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-20 22:21:08 -
Fransa, Filistin yanlısı kuruluşu kapatıyor

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede Filistin yanlısı Şeyh Yassine Kollektifini kapatılacağını belirtti.

Macron, Bobigny Valiliğini ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, yarın düzenlenecek Bakanlar Kurulu toplantısında, Filistin için çalışmalar yapan kollektifin kapatılması kararı alınacağını söyledi.

Bu kollektifin, geçen hafta Conflans Sainte-Honorine semtinde bir öğretmenin başı kesik şekilde öldürülmüş bulunduğu olaya dahil olduğunu öne süren Macron, "Son günlerde radikal İslamcı projesi yürüten veya Cumhuriyeti yıkan ideolojiye sahip sivil toplum kuruluşu, dernek veya kişilere karşı somut onlarca eylem gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

Macron, bu mücadelenin artırılacağını ve gelecek haftalarda başka dernek ve kuruluşların da kapatılacağını dile getirdi.

Emmanuel Macron, "Dini İslam olan vatandaşlarımızı ülkemizde radikal İslam'dan korumamız gerekiyor." yorumunu yaptı.

Söz konusu kollektifin kurucusu Abdelhakim Sefrioui, bir öğretmenin başı kesik şekilde öldürülmüş bulunduğu olayla ilgili gözaltına alınmıştı. Sefrioui, bir videoda yaptığı konuşmada öğretmenin derste Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürü göstermesine tepki vermişti ve öldürülmeden önce öğretmenin görevden alınmasını talep etmişti.

Fransız yetkililerin açıklamasına göre, Sefrioui radikalleştiği gerekçesiyle takip edilen kişilerin arasında yer alıyor.

Ülkede öğretmenin öldürülmüş bulunmasının ardından özellikle Müslüman sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar arttı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de dün Paris'in banliyölerinden Pantin'deki bir caminin kapatılacağını bildirmişti.

Fransa'da Müslümanlar'a ait 51 dernek ve sivil toplum kuruluşunun devlet tarafından denetleneceğini, bunlardan birkaçının Bakanlar Kurulunun onayı ile kapatılacağını belirten Darmanin, ülkede son 3 yılda "radikalleştiği" iddiasıyla camiler dahil 356 yerin kapatıldığını ve 411 yabancının sınır dışı edildiğini aktarmıştı.




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