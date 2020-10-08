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Medya Fransa devlet kanalında Erdoğan skandalı
Medya

Fransa devlet kanalında Erdoğan skandalı

Fransa devlet kanalı France 24, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'de yaptığı konuşmada bir skandala imza atarak söylemediği sözleri alt yazıda söylemiş gibi gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 15:37:00 - 2020-10-08 15:40:31

Fransız devlet kanalı France 24, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dağlık Karabağ hakkındaki konuşmasını çarpıtarak, Erdoğan'ın söylemediği cümleleri söylemiş gibi alt yazı hazırladı.

France 24 kanalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'de yaptığı konuşmayı yayınlayarak, Erdoğan'ın "Çıkmaları gerekirki burada bir çözüme ulaşılsın. İşte şimdi netice zamanı, Azeri kardeşlerimiz de kendi göbeklerini kesmenin adımını attı." sözlerini söylemesine rağmen alt yazıda "Türkiye bu adil olmayan, hukuksuz ve kanlı oyunu bozmak için elindeki gücü ve kuvveti kullanmaya kararlı.Diğer dünya güçlerine meydan okuma riskini alarak, Azeri kardeşlerimizin yanında duruyoruz" dedi.

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Yorumlar

Vatandaş

Bu fransızlar .......ğu da ondan kuyruk acılar i var
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Kenan Yakut

Şeytan bunlardan daha masum Rabbim onların tüm oyunları nı başlarına dolasın
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