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Dünya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u tokatladılar
Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u tokatladılar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Drome bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret esnasında bir kişi tarafından tokatlı saldırıya uğradı.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 16:24:00 - 2021-06-08 16:26:22

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Drome bölgesini ziyaretinde bir kişi tarafından tokatlandı.

Reuters'ın aktardığı habere göre, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kalabalığın arasından çıkarak Macron'a tokat atan kişinin "Kahrolsun Macron" dediği ifade edildi. Macron'un güvenlik ekibi olaya hızlıca müdahale etti.

Macron'a tokat atan kişiyi yere yatıran güvenlik güçleri, Macron'u olay yerinden uzaklaştırdı.

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