Fransa Büyükelçisi, Nijer'i terk etti!

Afrika'da Fransa karşıtlığı büyüyor.

Yılların sömürgeci zihniyetini devam ettiren Fransızlara Afrikalılar artık boyun eğmiyor.

Nijer’de geçtiğimiz günlerde yaşanan askeri darbeden sonra Fransa karşıtı gösteriler düzenlenmişti.

Fransa ile iki ülke arasında yaşanan gerilimin sonunda Nijer'de yeni yönetim, Fransa'nın askeri ve bürokratik varlığının sona erdirilmesini istemişti.

Fransa Büyükelçisi Nijer'den ayrıldı

Önce vatandaşlarını ülkeden tahliye eden Fransızlar Nijer'den çıktı.

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Son olarak Fransa Büyükelçisi, sabaha karşı ülkeden ayrıldı.

Macron canlı yayında duyurdu

TF1 ve France 2 kanallarının ortak yayınının konuğu olan Franca Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konuya ilişikin açıklamalarda bulunmuştu.

Macron, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'nin ve birçok Fransız diplomatın birkaç saat sonra Fransa'ya döneceğini ve Nijer'deki makamlarla olan askeri işbirliklerine son verdiklerini söylemişti.

Nijer'deki Fransız askerlerin yıl sonuna kadar koordineli şekilde Fransa'ya döneceğini kaydeden Macron, terörle mücadele konusunda Afrika kıtasına yardım etmeye devam edeceklerini dile getirmişti.

Nijer'den 48 saat mühlet çıkışı

Nijer'de 26 Temmuz'da başa geçen askeri yönetim, 25 Ağustos'ta Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'ye ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanımış ancak Büyükelçi Itte, ülkeden ayrılmamıştı.

Fransa, "askeri cuntanın Fransız elçinin gitmesini talep edebilecek bir otorite olmadığını" belirtmişti.

Bunun üzerine Nijer Dışişleri Bakanlığı, 31 Ağustos'ta Fransa Dışişleri Bakanlığına gönderdiği notada Büyükelçi Itte'nin dokunulmazlığının kaldırıldığını ve sınır dışı edileceğini duyurmuştu.

Notadan sonra Fransa'nın Niamey Büyükelçiliği etrafında sıkı güvenlik önlemleri alınmış ve elçiliğe girip çıkan araçlar, Nijer güvenlik güçlerince kontrol edilmeye başlanmıştı.

Aynı şekilde Fransız askerlerinin konuşlu olduğu başkentteki "Niamey 101" isimli hava üssü etrafında da güvenlik artırılmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 15 Eylül'de yaptığı açıklamada, Büyükelçi Itte'nin "rehin alındığını" söylemiş ve Büyükelçiliğe gıda girişine izin verilmediğini dile getirmişti.

Nijer'deki askeri darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.