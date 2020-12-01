  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fransa basınından, İçişleri Bakanı Darmanin'e "ülkedeki düzensizliğin ana faktörü" nitelemesi
Aktüel

Fransa basınından, İçişleri Bakanı Darmanin'e "ülkedeki düzensizliğin ana faktörü" nitelemesi

Yeniakit Publisher
2020-12-01 08:56:09 -
Fransa basınından, İçişleri Bakanı Darmanin'e "ülkedeki düzensizliğin ana faktörü" nitelemesi

PARİS (AA) - Fransa'da son zamanlarda gazeteci, sığınmacı ve göstericilere yönelik polis şiddetine karşın tepkisiz kalmak ve polisi cesaretlendirmekle eleştirilen İçişleri Bakanı Gerald Darmanin için Fransız medyasında "ülkedeki düzensizliğin ana faktörü" nitelemesi yapıldı.

Fransa'nın basın organlarından Mediapart'ın patronu Edwy Plenel, katıldığı BFMTV yayınında, İçişleri Bakanı'nın "polis şiddetine ilişkin ekrana yansıyan görüntülerden habersiz olduğu" açıklamasının doğruyu yansıtmadığını söyledi.

Plenel, medyadaki polis şiddeti görüntülerinden basına yansımadan önce Darmanin’in haberdar olduğunu buna rağmen kimseyi görevden almadığını iddia etti.

Darmanin'in Fransa'da yaşanan şiddet ve kaosun sorumlusu olarak istifa etmesi gerektiğine dikkati çeken Plenel, "İçişleri Bakanı Darmanin, hükümetteki ve ülkedeki düzensizliğin ana faktörüdür." dedi.

Plenel, Darmanin'in hükümetteki zayıflığın sembolü olduğu değerlendirmesinde bulunarak, "Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Darmanin'i aşırı sağla mücadele için göreve getirdi ancak Darmanin, hükümette aşırı sağın vücut bulmuş hali oldu." ifadesini kullandı.

- İçişleri Bakanı'na yönelik eleştiriler

Sosyal medyada ve Fransız basınında, İçişleri Bakanı'na yönelik kolluk kuvvetlerinin uyguladığı şiddeti görmezden geldiği, bu durumun polis ve jandarmayı şiddete teşvik edici olduğu eleştirileri yapıldı.

Darmanin'in Mayıs 2019'da Paris'te gerçekleştiği belirtilen ve 2 gün önce medyaya yansıyan "6 koyu tenli gencin hırsızlık yaptıkları şüphesiyle 3 sivil polis aracı tarafından durdurulup ateş edildiği olayı" bilmesine rağmen kayıtsız kaldığı öne sürüldü.

- Polislerin sistematik ırkçılığı

Siyaset Bilimci Clement Viktorovitch, Darmanin'in tutarsız tavır sergilediğini belirterek, hükümetin bir temsilcisi olarak ülkedeki düzensizlik ve şiddetin sorumlusu olduğunu ifade etti.

Viktorovitch, polislerce sistematik bir ırkçılık suçunun işlendiğinin medyaya yansıyan görüntülerle sabit olduğunu kaydetti.

Fransız oyuncu Adele Haenel de katıldığı televizyon programında, Darmanin'in bakan olmasının sorunlu bir durum olduğunu dile getirerek, "polisten sorumlu bir kişi olarak İçişleri Bakanı'nı bulunduğu konumu istismar etmek" ile suçladı.

- Ulusal Meclis Yasa Komisyonunda soruları yanıtladı

Darmanin, Ulusal Meclis Yasa Komisyonu önünde, sığınmacı kampının tahliyesinde orantısız güç kullanımı, Afrika kökenli müzik yapımcısı Michel Zecler'in polislerce darbedilmesi ve gösterilerde polisin sert müdahalesine ilişkin soruları yanıtladı.

Güvenlik güçlerinin arkasında olduğunu ancak söz konusu şiddetin uygulandığını kabul ettiğini belirten Darmanin, görevine ihanet edenlerin meslekten atılması gerektiğini söyledi.

Darmanin, hükümetin gelen tepkiler üzerine yeniden düzenleneceğini açıkladığı güvenlik yasa tasarısının 24. maddesinin arkasında durduğunu vurguladı.

- Polis şiddeti ve tasarıya yönelik protesto gösterileri

Fransa'da "özel hayatın gizliliğini ve basın özgürlüğünü ihlal edeceği" tepkilerine yol açan genel güvenlik yasa tasarısı tartışılırken, son zamanlarda güvenlik güçlerinin sığınmacı, gazeteci ve göstericilere yönelik uyguladığı şiddet de gündemden düşmüyor.

Ülkede, polis şiddeti ve tasarıya yönelik geniş çaplı protesto gösterileri düzenlenmeye başlandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dikkat! Altın fiyatları için bomba iddia
Ekonomi

Dikkat! Altın fiyatları için bomba iddia

Altın fiyatları için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten heyecanlandıran bir iddia geldi. Memiş, altın için "Her an hızla yüksel..
Ukrayna'dan flaş açıklama: Bir sene içinde Bayraktar benzeri İHA'mız olacak
Teknoloji

Ukrayna'dan flaş açıklama: Bir sene içinde Bayraktar benzeri İHA'mız olacak

Ukrayna, kendi üretimleri olan ve Bayraktar'a benzeyen insansız hava araçlarını (İHA) yakında teslim alacaklarını açıkladı.
Arap gazeteci Müslüman ülkelere tepki gösterdi: Türk gemisine baskın demek...
Dünya

Arap gazeteci Müslüman ülkelere tepki gösterdi: Türk gemisine baskın demek...

Mısırlı Arap gazeteci Sabır Meşhur, Avrupa'nın verdiği emirle Almanya ve Yunanistan tarafından Türk gemisine yapılan baskına tepki gösterere..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay